Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM Пропавшая в Екатеринбурге и затем найденная убитой 27-летняя Ксения К. будет похоронена 18 октября. Об этом говорится в соцсетях.

Прощание с ней пройдёт в одной из церквей Каменска-Уральского. Именно в этом городе у неё остались мать и девятилетняя дочь.

«Все кто знал Ксению и не равнодушен к этой беде, приходите проститься…», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, молодая женщина пропала вечером 10 октября при попытке продать свою машину. 15 октября её тело было найдено на одной из окраин Екатеринбурга, в жилом районе Уралмаш. А ещё раньше в Челябинске у перекупщика отыскали её машину. В салоне эксперты обнаружили следы крови.

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