Красноярск, , 17:10 — REGNUM Суд изберет меру пресечения для Андрея Шилова и Сергея Шмелева которые подозреваются в убийстве биатлониста Дмитрия Сисигина в Красноярске, завтра, 16 октября. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на друга убитого Наталью Котовскую.

По её словам на данный момент ведутся активные следственные действия. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске двое мужчин 24 и 29 лет избили местного жителя Дмитрия Сисигина, который в прошлом был биатлонистом. Пострадавший был доставлен в больницу, но через двое суток он скончался.