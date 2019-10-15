Тбилиси, 15 октября 2019, 17:09 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в Twitter соболезнование Японии в связи с гибелью людей, вызванной тайфуном «Хагибис».
В результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» погибли 70 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования Японии в связи с гибелью людей и материальным уроном в результате разрушительного тайфуна «Хагибис».
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