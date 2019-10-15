Тбилиси, , 17:09 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в Twitter соболезнование Японии в связи с гибелью людей, вызванной тайфуном «Хагибис».

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

"Выражаю соболезнования погибших в результате тайфуна «Хагибис». В эти тяжелые минуты Грузия стоят рядом с японским народом, и надеюсь, что страна сможет быстро восстановиться после этой трагедии»

В результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» погибли 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования Японии в связи с гибелью людей и материальным уроном в результате разрушительного тайфуна «Хагибис».

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