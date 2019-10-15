Белгород, , 17:30 — REGNUM Почти 50 мин разного калибра времён Великой Отечественной войны было найдено и обезврежено специалистами в Белгородской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Боеприпасы были обнаружены 15 октября рабочим в лесополосе у железной дороги в городе Валуйки. Нашедший немедленно сообщил об опасных предметах в районный отдел полиции.

Прибывшие на место происшествия специалисты-взрывотехники поисково-спасательной службы изъяли 16 миномётных мин калибром 82 миллиметров и 31 миномётную мину 122 миллиметров.

Все боеприпасы времён Великой Отечественной войны были вывезены на специально оборудованном транспорте на полигон и там уничтожены.

Стоит отметить, что в Белгородской области достаточно часто находят боеприпасы времён Великой Отечественной войны. ГУ МЧС сообщало, что за прошедшую неделю взрывотехники 12 раз выезжали на вызовы, связанные с обнаружением различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из неразорвавшихся артиллерийских снарядов был найден во время земляных работ возле школы в городе Белгороде.

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