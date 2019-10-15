Кемерово, , 16:42 — REGNUM В Кемерове четырёхлетний мальчик во время прогулки с матерью упал в коммунальный колодец. Как пишет «Сибдепо», инцидент произошёл 13 октября в Заводском районе города.

По данным СМИ, которое ссылается на ГУ МВД РФ по Кузбассу, женщина самостоятельно подняла ребёнка на поверхность. Он был доставлен в больницу для обследования. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Произошло на нашем фонде. Я как руководитель несу ответственность. Попробуем разобраться, чья вина на самом деле: либо вина родителей, что они не досмотрели, либо наша вина, что люк был открытый. Но я готов нести ответственность, — прокомментировал «Вестям Кузбасса» начальник ООО «СКК» Павел Дёмин. — Мне позвонила служба спасения, я приехал на место, жители в нетрезвом состоянии. Я говорю: «Почему за детьми не смотрите?» Они сразу мне обозначили: «А что, мы должны их на цепь привязывать?» Я говорю: «Не на цепь, но родители-то должны смотреть».

Местные СМИ уточняют, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.