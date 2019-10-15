Керчь, Крым, , 16:56 — REGNUM Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с тремя преподавателями. Об этом ИА REGNUM 15 октября сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Поступили два заявления от двух сторон конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — отметили в пресс-службе.

Молодой человек прокомментировал инцидент на своей странице в Вконтакте, написав, что драка между ним и преподавателями завязалась после того, как он попытался снять их грубые высказывания в свой адрес на мобильный телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 22 человека и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения.

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