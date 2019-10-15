Посёлок городского типа Погар, Брянская область, , 16:53 — REGNUM Прокуратура Погарского района Брянской области организовала проверку из-за частичного обрушения плиты перекрытия в действующем магазине, сообщили 15 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Травмы получили три человека.

Железобетонная плита разрушилась возле кассы в магазине «Славянка» в Погаре. Три человека упали в яму глубиной более трёх метров, они получили повреждения различной степени тяжести.

Прокуратура проверит соблюдение требований технических норм и правил при эксплуатации здания. А также даст оценку деятельности органов, осуществляющих контрольные функции в этой сфере.