Тюмень, , 16:24 — REGNUM В частном секторе Тюмени при уборке хозяйственных построек местная жительница обнаружила капсулу для хранения радиоактивных веществ. Об этом сообщает портал 72.ru.

Женщина, обнаружив странный металлический контейнер, сигнализировала о находке в спасательную службу. По словам начальника управления поисково-спасательных работ Евгения Булкина, специалисты проверили гамма-фон на территории построек.

«Предельно допустимая концентрация в норме. В непосредственной близости к контейнеру радиационный фон незначительно превысил норму», — заявил Евгений Булкин журналистам.

Затем сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности провели эвакуацию и утилизацию контейнера. Отмечается, что происхождение радиоактивной капсулы в частных хозпостройках не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контейнеры для хранения радиоактивных веществ периодически обнаруживаются в самых неожиданных местах. К примеру, в 2003 году такую капсулу нашли в Магаданской области в офисе бывшегоАрманского рыбзавода.

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