Ереван, , 15:59 — REGNUM Случай пищевого отравления зарегистрирован в школе N5 города Арташата. Как сообщает начальник отдела информации и общественных связей департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, по предварительным данным, дети отравились едой, продающейся в школьном буфете. В данный момент госпитализированы 19 детей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 279-й (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса Армении. На месте происшествия работают следователи.

Пресс-служба здравоохранения сообщает о 14 детях. Отмечается, что они ели пиццу с сосисками. Некоторые армянские СМИ сообщает о более чем 25 госпитализированных детях.