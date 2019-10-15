Донецк, , 16:09 — REGNUM Украинские силовики разместили военную технику в зоне разведения сил в районе села Петровское, заявил 15 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

«В районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР, одной бронированной разведывательно-дозорной машины, а также трёх грузовиков «Урал», — рассказал он.

По его словам, ВСУ также увеличивают количество боевиков на этом участке и подвозят строительные материалы.

Астрахань также отметил, что украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы помешать работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, ранее на юге ДНР в районе села Широкино один из боевиков ВСУ внезапно открыл огонь по сотоварищам. В результате он был убит ответным огнём, убив одного и ранив второго сослуживца.

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