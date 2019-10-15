Нижний Новгород, , 15:41 — REGNUM Очаг инфекции в школе №47 в Нижнем Новгороде локализован, новых случаев заболевания не выявлено. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

«У работника пищеблока школы также установлено носительство дизентерии», — отметили в управлении.

Кроме того, в школе выявлены многочисленные нарушения правил личной гигиены сотрудниками столовой, неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов.

«Санитарно — эпидемическое расследование продолжается. Материалы расследования будут переданы в следственные органы», — добавили в ведомстве. При этом учебном заведение готово принять участие в судебной защите пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о массовом отравлении детей в одной из школ в Советском районе Нижнего Новгорода была опубликована 14 октября рядом региональных СМИ. За помощью к медикам по поводу ухудшенного самочувствия обратились 26 человек, из них четверо были госпитализированы. При лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шегеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). Источником инфекции являются обычно больные лица и бактерионосители.

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