Каталония, Испания, , 15:43 — REGNUM Несколько десятков правоохранителей пострадали в ходе столкновений со сторонниками отделения Каталонии от Испании. Информацию сообщили 15 октября корреспонденту ТАСС в каталонской полиции и испанском МВД.

В общей сложности зафиксировано 68 пострадавших полицейских, в том числе 47 сотрудников Моссос д'Эсквадра (полиция Каталонии) и 21 полицейский испанского силового ведомства.

Стоит отметить, ранее газета Pais сообщала о 131 пострадавших протестующих, обратившихся за медицинской помощью. Из них 115 человек были травмированы в аэропорту Барселоны.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало решение испанского суда приговорить организаторов референдума о независимости Каталонии к тюремным срокам. Сторонники отсоединения вышли на массовые акции протеста, на улицах начались беспорядки.