Тюмень, , 15:36 — REGNUM В тюменском Тобольске полицейский приговорён к лишению свободы за избиение задержанного в участке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.

Установлено, что 6 сентября 2018 года в полицейском участке сотрудник патрульно-постовой службы Тобольска нанёс задержанному неустановленным предметом удары в область промежности, что повлекло разрыв уретры и кровотечение. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ («Превышение полномочий»).

Суд учёл противоправные действия самого потерпевшего, факт оказания полицейским ему помощи после избиения, а также наличие у подсудимого малолетних детей. Сотрудник полиции приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.