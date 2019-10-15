Киев, 15 октября 2019, 15:39 — REGNUM В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные. Об этом она написала 15 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Пысанка добавила, что воры не успели ничего забрать, поскольку на помощь подоспел муж.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский сравнил состояние киевского вокзала с трущобами Венесуэлы и Зимбабве.
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