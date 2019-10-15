Киев, , 15:39 — REGNUM В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные. Об этом она написала 15 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня в 6:45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу», — рассказала она.

Пысанка добавила, что воры не успели ничего забрать, поскольку на помощь подоспел муж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский сравнил состояние киевского вокзала с трущобами Венесуэлы и Зимбабве.

Читайте также: Украинский дипломат сравнил вокзал Киева с трущобами Венесуэлы и Зимбабве