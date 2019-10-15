Уфа, , 15:36 — REGNUM В Уфе задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

По версии следствия, подозреваемый мужчина в 2017 и 2018 годах неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является гражданкой иностранного государства и временно проживает в России.

Отмечается, что к стражам порядка обратилась мать девочки, после того, как она узнала о происходящем. По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время подозреваемый мужчина задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных п. «б» ч. 4 и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного преступления. В отношении подозреваемого решается вопрос заключении его под стражу.