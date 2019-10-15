Анталья, Турция, , 15:26 — REGNUM Двум туристам из России, попавшим в ДТП в Турции, потребовалась госпитализация. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ.

Сообщается, что туристы находились в автобусе, который перевернулся в провинции Анталья. Пострадавших доставили в больницу ближайшего города Кумлуджа.

У граждан России были обнаружены травмы средней тяжести, туристов было решено госпитализировать.

Стоит отметить, что 15 октября СМИ сообщили о падении автобуса с туристами в ущелье в индийском штате Андрахра-Прадеш. В результате ДТП скончались, как минимум, 8 человек. Информации о том, были ли там российские граждане, не поступало.