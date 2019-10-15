Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM В Екатеринбурге найдено тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая пропала 10 октября. Об этом сообщают волонтёры отряда «Прорыв», которые несколько дней вели поиски женщины.

Тело нашли 15 октября в жилом районе Уралмаш. По некоторым данным, оно было в частном секторе.

Кроме того, по данным СМИ, уже есть подозреваемые в убийстве молодой женщины. Их задержали в Челябинске и доставили в Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения пропала после того, как уехала показывать потенциальному покупателю свою машину. Это произошло вечером 10 октября. Через некоторое время машина была найдена в Челябинске у перекупщиков. В салоне нашли следы крови. У женщины остались мать и девятилетняя дочь.