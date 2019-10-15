Посёлок Чертково, Ростовская область, , 15:05 — REGNUM В посёлке Чертково Ростовской области (расположен на российско-украинской границу) задержаны двое мужчин. Их подозревают в изнасиловании двух школьниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 октября.

Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошёл в ночь на 11 октября. Злоумышленники, «действуя группой лиц по предварительному сговору», воспользовались беспомощное состояние девочек-подростков 14 и 17 лет и изнасиловали их.

Подозреваемые арестованы. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» продолжается.