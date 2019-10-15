Донецк, , 15:11 — REGNUM На мариупольском направлении в районе села Широкино в результате конфликта погибли два боевика ВСУ, сообщили 15 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Потери ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Случай произошел на позициях в районе села Широкино, где во время смены караула <…> военнослужащий 36-й бригады Прокопенко открыл огонь из автомата по сослуживцам», — сказано в сообщении.

Боевики открыли ответный огонь, смертельно ранив нападавшего. В ходе перестрелки один из украинских силовиков был ранен, а ещё один убит.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 229 единиц боеприпасов. В результате повреждения получили два дома и газовая труба в посёлке Ясное.

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