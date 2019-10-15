Курган, , 15:00 — REGNUM В Курганской области бизнесмена обвиняют в махинациях с землёй, в результате которой муниципалитету был причинён ущерб размером не менее двух миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что руководитель фирмы выиграл на аукционе право аренды земельного участка в городе Шадринске площадью 26,4 сотки под строительство аптеки. Муниципалитет в 2011 году заключил с фирмой соответствующий договор.

Далее, имея на руках правоустанавливающий документ на земельный участок, руководитель фирмы оформил в собственность объект незавершенного строительства — здание будущей аптеки. Затем обратился в горадминистрацию с заявлением о передаче земельного участка в собственность юридического лица на льготных условиях, что позволяло на тот момент законодательство.

В результате земельный участок был передан в собственность фирмы без аукциона по цене 369,4 тыс. рублей при кадастровой стоимости 2,5 млн рублей. Через год данный участок с недостроенным зданием аптеки был продан за 27,3 млн рублей. На нём вместо аптеки вырос супермаркет. Фирма тем временем была ликвидирована.

В прокуратуре Шадринска считают, что бюджету города причинён ущерб в размере не менее 2 млн рублей. Против руководителя ликвидированной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).