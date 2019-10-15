Абакан, , 14:53 — REGNUM В Хакасии осложнилась пожарная обстановка. Этому способствовала сухая и тёплая погода. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, в Хакасии действуют три лесных пожара.

Лес горит в Туимском лесничестве, на территории Озерного участкового лесничества около села Чебаки и Ширинского участкового лесничества в окрестностях аала Трошкино.

В минприроды уточнили, что возгорания возникли по вине местного населения. Их обнаружили на небольшой площади в 0,8 и 1 га.

Ещё один пожар площадью 0,5 га обнаружен в Саралинском лесничестве (Орджоникидзевский район). Причиной возгорания здесь стал непрогоревший костёр.

Всего в Хакасии с начала года произошло 29 лесных пожаров. Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь возгораний в лесах республики превысила 400 га.

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