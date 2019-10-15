Уфа, , 15:19 — REGNUM Две женщины в Башкирии, которых обвиняют в организации покушения на убийство матери и ребенка, предстанут перед судом. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в августе прошлого года две жительницы города Ишимбая решили нанять киллера, чтобы тот убил 45-летнюю знакомую супруга одной из обвиняемых и её малолетнего ребенка. Преступление они планировали совершить из ревности.

Следователи считают, что обвиняемые заранее спланировали несколько вариантов убийства и обратились к ранее судимому за покушение на убийство местному жителю. Обвиняемые пообещали ему заплатить за совершение преступления 250 тыс. рублей.

Однако мужчина рассказал о намерениях женщин стражам порядка.

Отмечается, что в рамках проведения оперативных мероприятий обвиняемым были представлены доказательства исчезновения женщины и ребенка. После передачи обещанных денег женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Женщинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,5 ст.33, ч.3 ст.30, п. «а, в, з» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Сообщается, что в ходе следствия свою вину они признали частично. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.