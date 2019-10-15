Абакан, , 14:41 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии следователи устанавливают обстоятельства убийства местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Тело мужчины нашли 14 октября в лесополосе вблизи города Абакана. Оно было завёрнуто в ковёр.

По данному факту в Хакасии было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительной версии следствия, в апреле 2019 года трое бездомных мужчин распивали алкоголь на окраине Абакана. Собутыльники поссорились, 63-летний ранее судимый мужчина ударил палкой по голове 33-летнего знакомого. Он упал и потерял сознание.

На следующий день подозреваемый пришёл на место преступления и увидел, что 33-летний мужчина мёртв. Злоумышленник завернул его тело в ковёр и спрятал в лесу. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске в одном из гаражей правоохранители обнаружили забетонированное тело.

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