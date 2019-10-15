Курган, , 14:27 — REGNUM В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что данные четырёхлетнего мальчика, который, по мнению его родителей, впал в кому по вине врачей, направлены в федеральные центры для рассмотрения и, при возможности, оказания специализированной медицинской помощи. Об этом сообщает Накануне.RU.

Напомним, сейчас к делу подключились следователи СКР, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля четырёхлетний мальчик пожаловался матери на головные боли. Женщина с ребёнком обратились в детскую поликлинику на Савельева, 33 города Кургана. Педиатр заявила, что боли у мальчика от погодных катаклизмов.

В итоге 4 августа из-за сильных болей в голове ребёнок попадает в инфекционную больницу с подозрением на менингит. Там мать с сыном пролежали 21 день и были выписаны. После выписки боли у ребёнка не прекратились, но и тогда врачи их списывали на последствия перенесённого менингита.

Отчаявшиеся родители отвели ребёнка к неврологу, который назначил пройти МРТ. Диагностика выявила у мальчика опухоль мозга.

На данный момент ребёнок находится в Курганской областной детской больнице имени Красного Креста под наблюдением врачей. Как поясняют в региональном департаменте здравоохранения, 14 октября состоялась встреча руководства ведомства и заместителя главного врача детской больницы с отцом мальчика.

«Выписки на ребёнка 14 октября вновь направлены в федеральные центры для рассмотрения и, при возможности, оказания специализированной медицинской помощи. Будет проведена проверка качества оказания медицинской помощи ребёнку и приняты управленческие решения», — заявили в департаменте.