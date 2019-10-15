Североуральск, Свердловская область, 15 октября 2019, 14:45 — REGNUM В Североуральске в первые дни октября зафиксировано шесть случаев заболевания гепатитом А у горожан в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Эпидемиологи управления проанализировали привитость жителей Североуральска от гепатита А. Выяснилось, что количество вакцинированных в городском округе граждан значительно ниже чем в среднем по Свердловской области.
В связи с этим, принято решение провести дополнительные профилактические мероприятия по вакцинации населения Североуральска, чтобы избежать эпидемиологического неблагополучия.
Отметим, что прививка от гепатита А является лучшим средством профилактики этого заболевания.