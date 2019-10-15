Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM В Ростовской области мужчина попал под колёса пассажирского поезда и погиб. По данному факту Южное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку.

Инцидент произошёл 14 октября на перегоне «Койсуг — Каяла» в Азовском районе. Предполагается, что местный житель переходил железнодорожные пути в то время, как к месту ЧП приближался пассажирский состав «Кисловодск — Курск».

Экстренное торможение избежать трагедии не помогло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трагедии на перегоне «Ростов Товарный — Зоологический».

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