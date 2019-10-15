Реж, Свердловская область, , 14:04 — REGNUM На Урале жительница Режа, ребёнок которой получил травму на детской площадке, получит 20 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение вынес Режевской городской суд, обязавший взыскать денежные средства в пользу женщины с МКУ «Управление городским хозяйством». Постановление суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Отметим, что также в суд направлен иск прокуратуры, которая потребовала установить на данной детской площадке ударопоглощающее покрытие.

Напомним, что инцидент произошёл 27 мая 2019 года в одном из дворов по улице Советской в городе Реж. В тот день ребёнок 2014 года рождения упал с горки и получил травмы головы: ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. По данному факту была организована прокурорская проверка.

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