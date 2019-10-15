Чебоксары, , 14:02 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске перед судом предстанет 43-летний мужчина, которого обвиняют в даче взятки судебному приставу. Злоумышленник вину признал, а пристав ранее был осуждён за серию преступлений, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По версии следствия, в феврале 2018 года в городе Новочебоксарске обвиняемый передал 4 тыс. рублей судебному приставу. Средства предназначались, как полагают правоохранители, за незаконное окончание двух исполнительных производств в виде обязательных работ, хотя эти наказания им отбыты не были.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Дача мелкой взятки»). Вину в преступлении он признал, дело направлено в суд.

В следственном управлении отмечают, что пристав-исполнитель уволен с должности и ранее был осуждён за серию коррупционных преступлений. В том числе за получение незаконного вознаграждения от указанного гражданина и неправомерное окончание возбужденных в отношении него исполнительных производств. Новочебоксарским городским судом ему назначено два года исправительных работ за служебные подлоги (девять эпизодов) и мелкое взяточничество (два эпизода).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на начало сентября 2019 года «из общей подлежащей взысканию суммы в размере свыше 41,5 млрд рублей судебными приставами взыскано всего 3,5 млрд рублей, что составляет лишь 8,5% от всего объёма задолженности». Такие данные ранее приводила прокуратура республики.

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