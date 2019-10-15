Москва, , 13:54 — REGNUM История алтайских детей — «крепостных» потрясает своей жестокостью, отметила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко, комментируя опубликованную ИА REGNUM статью, в которой описана судьба шестерых детей, подвергшихся унижению и истязаниям в семье опекуна. Отвечая вопрос 17-летнего подростка из Заринска, который после всего им пережитого очень хочет вызволить из опекунского плена родного брата и двух своих сестёр, она отметила:

Подростки, которые четыре года жили в семье жестоких опекунов. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Дети, и без того лишенные материнской ласки и отеческого тепла, попали в руки опекунов-извергов. А окружающие, как зачастую у нас бывает, ничего не видят и не знают. Органы опеки и попечительства «выполняют» свою работу и не имеют претензий к опекунам. А работа ведь чисто для галочки.

Но детей нужно спасать, пока это не закончилось трагедией. Если их искалеченную психику уже не считать трагедией. Тем не менее убить доброту и любовь к своим близким в этих детям опекунам не удалось.

Желание старшего брата взять на опекунство младших заслуживает огромного уважения. Должна отметить, что все шансы сделать это у него есть. Для начала ему необходимо дождаться совершеннолетнего возраста и поставить перед судом вопрос о признании его эмансипированным, то есть, полностью дееспособным. Такие дела слушаются в особом порядке и срок по их рассмотрению не должен превышать двух месяцев. Получив решение на руки, он может подать заявление о назначении его опекуном младших детей. При этом, молодой человек должен иметь работу и жилье».

Дом опекунской семьи, где жили шестеро приёмных детей. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее двое подростков 15 и 17 лет сообщили, что четыре года вынуждены были провести в приёмной семье, где с ними очень жестоко обращались: больше года разнополые дети спали вшестером в одной маленькой комнате, работали за еду, подвергались истязаниям и карательной психиатрии, а также были вынуждены выпрашивать себе одежду вместо лохмотьев. В редакцию ИА REGNUM ребята обратились потому, что опасаются за судьбу своих младших братьев и сестёр, которым не удалось вырваться из лап жестокой опеки. Этой историей уже нанялась прокуратура Алтайского края.

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