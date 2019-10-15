Самара, , 13:34 — REGNUM 13-летний мальчик умер на территории школы в Промышленном районе Самары. Об этом 15 октября сообщает 63.ru со ссылкой на СУ СК по Самарской области.

По информации издания, тело погибшего ребенка обнаружили днем. Сейчас следователи выясняют причины смерти школьника. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам учительницы, мальчик гулял с друзьями. Но когда друзья увидели, что ребенок почувствовал себя плохо, то убежали, не вызвав скорую помощь.

Издание также сообщает, что среди школьников прошла информация о том, что мальчик якобы надышался дезодорантом. Но официально данная информация не подтверждена.