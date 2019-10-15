Сан-Франциско, США, , 13:27 — REGNUM Похищение картины Сальвадора Дали «Горящий жираф» произошло в художественной галерее Dennis Rae Fine Art в американском городе Сан-Франциско. Об этом 15 октября сообщает телеканал ABC7.

Похитителю на кражу потребовалось чуть более полминуты. Видеокамера зафиксировала, как он заходит в здание и уже через 32 секунды выходит оттуда с картиной. Она была размещена в витрине для привлечения посетителей на выставку.

Директор галереи Анджела Келлетт рассказала журналистам канала, что в момент похищения кто-то отвлек работника выставки. Она считает, что это был сообщник вора. Причем, картина крепилась к мольберту тросом. Как получилось так быстро его перерезать, пока неизвестно. Сам трос также пропал.

Стоит отметить, что картина сюрреалиста Дали «Горящий жираф» была написана в 1967 году. Ущерб от кражи оценивается в размере $20 тыс.