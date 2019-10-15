Улан-Удэ, , 13:21 — REGNUM По факту наезда на пешеходов, стоявших на трамвайной остановке в Улан-Удэ будет возбуждено уголовное дело. Дорожно-транспортное происшествие, как сообщало ИА REGNUM, произошло днём 14 октября.

«Водитель, следуя по улице Терешковой, совершил наезд на группу людей, которые были на остановочном пункте. К сожалению, два человека скончались. По данному факту точно будет возбуждено уголовное дело, это уже вопросы не к нам. Мы всю информацию предоставили», — передает «Байкал-Daily» слова инспектора по пропаганде УГИБДД МВД по Бурятии Дмитрия Кожухова.

Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что водитель отпущен домой. По словам инспектора, никто его не отпускал, и «всё будет в правовом поле».

Напомним, в результате аварии на месте погиб мужчина 1972 года рождения, пострадавшая женщина 1963 года рождения скончалась при доставлении в медицинское учреждение скончалась.

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