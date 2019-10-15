Уфа, , 13:20 — REGNUM 15-летняя девочка в Уфе рассказала о том, что ее якобы несколько лет насиловал взрослый мужчина. Видео данной записи опубликовано на ГТРК «Башкортостан».

На видео 15-летняя уроженка Узбекистана заявила, что ее два года насиловал 44-летний друг семьи. По ее словам, все это время она терпела насилие, поскольку боялась, что ее маму депортируют на родину, а сестер выгонят из школы.

«Я ничего не могла никому рассказать, так как он пугал меня. У моей мамы были проблемы с документами. Оказывается, он делал фальшивые документы моей маме», — рассказывает потерпевшая.

Издание со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК РФ отмечает, что органами Следственного комитета России по Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Уфы по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней гражданки иностранного государства.