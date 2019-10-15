Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования Японии в связи с гибелью людей и материальным уроном в результате разрушительного тайфуна «Хагибис». Об этом сообщается в заявлении МИД, распространенном 15 октября.

«Министерство выражает поддержку и приносит искренние соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия, а всем пострадавшим желает скорейшего выздоровления»

Мощный тайфун «Хагибис» обрушился на территорию Японии 13 и 14 октября. Тайфун сопровождался обильными дождями — в некоторых местах за двое суток зарегистрировано 1,5−2-х месячных нормы осадков. На 47 реках были разрушены защитные дамбы. Всего из-за тайфуна затопило около 10 тысяч домов. В 19 префектурах произошли 140 оползней. Из-за последствий тайфуна погибли 66 человек, 15 считаются пропавшими без вести, ранения получили 212 человек.