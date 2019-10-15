Москва, , 13:03 — REGNUM В Москве эвакуировали детский сад на проспекте Буденного после обнаружения предмета, похожего на гранату, сообщает 15 октября РЕН ТВ.

Отмечается, что подозрительный предмет был найден во дворе, территорию оцепили, а из детского сада эвакуировали 100 человек.

В столичном главке МВД сообщили, что никакой опасности находка не представляет. Это был муляж гранаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Москве около 300 человек были эвакуированы в целях безопасности из здания бизнес-центра Poklonka Place. Причиной эвакуации из здания, расположенного на улице Поклонной в Москве, стало короткое замыкание в электрощитовой бизнес-центра.

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