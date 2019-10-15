Хайдарабад, Индия, , 13:05 — REGNUM В Индии с обрыва упал туристический автобус с пассажирами. Как минимум восемь человек в результате ДТП скончались, передает газета Hindustan Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что трагедия произошла 15 октября в штате Андрахра-Прадеш, примерно в 40 км от города Раджамундри. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус упал в ущелье.

В полиции сообщили изданию, что в автобусе находилось 20 — 25 человек. На месте аварии были обнаружены тела пятерых погибших, еще трое скончались на пути в больницу. Также сообщается, что несколько человек находятся в критическом состоянии.

По словам местных жителей, в этот день там шел дождь, и дорога была размыта.