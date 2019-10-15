Нальчик, , 12:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии начались поисковые работы по установлению места нахождения туриста из Карелии. Он пропал в горах Эльбрусского района во время однодневной туристической экскурсии 6 октября, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, 60-летний житель города Петрозаводска Юрий Т., отдыхавший в Железноводске, прибыл в республику с группой туристов. Однако к моменту возвращения группы его в числе экскурсантов не оказалось. Инцидент произошел почти десять дней назад, пишет Karelia.news.

Когда его родные забили тревогу, спасатели организовали поиски. Однако они не увенчались успехом. В настоящее время к ним привлечены два вертолета — один от МЧС, второй — от частной компании «Хели-экшн».