Сургут, Югра, , 12:27 — REGNUM В Югре прокуратура опротестовала апелляционное постановление суда ХМАО, согласно которому на свободу выпущен подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней бывший полицейский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Ранее постановлением Сургутского городского суда бывший полицейский был заключён под стражу. Гражданин обвиняется по ч. 1 ст. 137 («Нарушение частной жизни») и по п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).

По итогам изучения постановления суда ХМАО прокуратурой автономного округа принято решение о внесении кассационного представления.

По информации местных СМИ, сургутский полицейский познакомился с 17-летней девушкой в социальных сетях. Пригласил на встречу, подсыпал в напиток снотворное и далее изнасиловал. Мало того, сообщается, что злоумышленник сфотографировал спящую жертву и разослал снимки своим знакомым. Сам он на тот момент якобы находился под воздействием наркотиков. После возбуждения уголовного дела гражданин был уволен из полиции Сургута по отрицательным мотивам.