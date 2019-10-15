Уфа, , 12:33 — REGNUM Налогового инспектора в Тольятти признали виновным в покушении на получение взятки. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде было установлено, что осенью прошлого года налоговый инспектор потребовал от директора коммерческой фирмы взятку в размере один миллион рублей. Данные денежные средства необходимо было перечислить на расчетные счета индивидуальных предпринимателей. За это чиновник должен был снизить сумму начисленной недоимки с 139 до 20 млн рублей, которую он установил в результате проведенной выездной налоговой проверки.

В марте текущего года руководство коммерческой фирмы, которое действовало в рамках оперативного эксперимента, перевело указанную сумму взятки на указанные расчетные счета. Отмечается, что деньгами налоговый инспектор воспользоваться не успел.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.