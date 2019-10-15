Багдад, , 12:15 — REGNUM В результате взрыва на складе с оружием в Ираке ранения получили по меньшей мере 12 сотрудников правопорядка, об этом 15 октября Kurdistan24.

Взрыв произошел на юге Багдада в учебном центре по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

«Инцидент привел к ранению офицера, шести сотрудников учебного цента, четырех полицейских и одного сотрудника сил быстрого реагирования», — подчеркнул представитель министерства внутренних дел Ирака Саад Маан в комментарии изданию.

Причина инцидента пока не установлена, специальные службы в настоящее время начали расследование.

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