Минск, , 12:12 — REGNUM Российская гражданка Анна Богачева, включенная в черный список американских властей в рамках дела о «вмешательстве» в выборы, задержана в Минске. Об этом сообщает 15 октября РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержание произошло поздним вечером 13 октября в одной из гостиниц. С Богачевой были муж и ребенок, семья направлялась на отдых.

Богачева связалась с российским консульством в Белоруссии, уточнил источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в США несколько лет длилось расследование о «вмешательстве» в президентские выборы, которое Москва якобы предприняла в 2016 году. Доказательств российской стороне предъявлено не было, однако три компании и 13 физических лиц попали в санкционный список, в том числе и Богачева.