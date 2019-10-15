Москва, , 12:14 — REGNUM Крупной суммы денег лишилась жительница Москвы, после того, как ее старый номер мобильного телефона оказался у неизвестного. Об этом сообщает 15 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась женщина 1985 года рождения. Она рассказала, что перестала пользоваться своим телефонным номером, а позже обнаружила, что он был кому-то перепродан. С ним она начала переписываться через соцсети.

«Она начала переписку со своим старым номером, на ее сообщения отвечал неизвестный ей гражданин, который заявил, что имеет доступ к ее сообщениям в соцсети», — рассказали агентству в пресс-службе.

Через какое-то время женщина обнаружила пропажу со своих банковских карт более 95 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Стоит отметить, что в октябре в Пскове отметили резкий рост числа случаев мошенничества с банковскими картами. За девять месяцев текущего года было зафиксировано 124 подобных случая, что примерно в четыре раза больше, чем годом ранее.