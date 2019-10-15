Файзабад, Афганистан, , 12:16 — REGNUM 14 октября официальные лица провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) заявили, что на территории этого региона в результате авиационного удара погибло по меньшей мере два мирных жителя, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, авиационный удар был нанесен по территории уезда Вардудж провинции Бадахшан. Целью авиационного удара была ликвидация высокопоставленного командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Атауллы, руководящего силами группировки в этом уезде.

В то же время мирные жители уезда Вардудж провинции Бадахшан заявляют, что в результате авиаудара было убито 15 гражданских, в числе которых также числятся дети, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент ни официальные представители министерства внутренних дел Афганистана, ни официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.