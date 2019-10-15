Кабул, , 14:38 — REGNUM 14 октября официальные представители полиции столицы Исламской Республики Афганистан города Кабула заявили, что на территории этого города был убит директор одной из старших школ Зиауддин Зиа.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», директор старшей школы был застрелен неизвестным в одном из районов Кабула. ранним утром 14 октября, когда убитый возвращался домой.

По словам официальных представителей полиции столицы Афганистана города Кабула, преступнику удалось незамеченным покинуть место убийства.

Официальные представители полиции столицы Исламской Республики Афганистан города Кабула заявили, что правоохранительные органы уже приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и сделают все возможное, чтобы виновный понес заслуженное наказание.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за убийство директора старшей школы в Кабуле.