Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Екатеринбурге обнаружено тело 27-летней Ксении К., которая пропала вечером 10 октября. Об этом пишут местные СМИ.

Информацию о находке подтверждают дорбровольцы, которые участвуют в поисках. В частности, такой информацией с журналистами поделились представители отряда «Прорыв».

Как сообщало ИА REGNUM, мать девятилетней девочки пропала 10 октября. Она одна уехала показывать свою машину потенциальным покупателям. Через некоторое время автомобиль нашли в Челябинске у перекупщика. По словам гражданина, ему её продала девушка, похожая на пропавшую, у которой были её паспорт и права. Девушку сопровождали цыгане.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, подозреваемые уже задержаны. Официально силовики пока хранят молчание.

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