Махачкала, , 11:40 — REGNUM Двухлетний ребенок из дагестанского города Кизляра попал в реанимацию после того, как выпил уксусную кислоту. Врачи диагностировали у мальчика химический ожог полости рта и пищевода, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В центральную городскую больницу Кизляра ребенка доставили 12 октября. Здесь ему оказали первую помощь, после чего на консилиуме было решено транспортировать малыша на лечение в Махачкалу. Для перевозки мальчика привлекли вертолет санитарной авиации.

«Во время эвакуации проводились основные процедуры интенсивной терапии и мониторинг состояния малыша. Полет прошёл в штатном режиме», — рассказали в минздраве.

Сейчас ребенок находится в реанимации детской республиканской клинической больницы под постоянным наблюдением врачей. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.