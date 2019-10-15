Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В Новосибирске решением Центрального районного суда под стражу заключён второй подозреваемый по делу о вымогательстве и хулиганстве на рынке в Ленинском районе города. 29-летний Никита П. арестован до 7 декабря, сообщили «Вести Новосибирск».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полицейские задержали предполагаемого организатора вымогателей у рыночных торговцев — 31-летнего ранее судимого новосибирца.

Напомним, массовая драка у Хилокского рынка в Новосибирске произошла между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми 7 октября. За медицинской помощью обратились пять человек. Информация о количестве участников драки разнится — от 50 до 200 человек. По данному факту возбуждены два уголовных дела.

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