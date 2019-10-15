Батуми, Грузия, , 11:34 — REGNUM Сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств управления детективов департамента полиции Аджарии министерства внутренних дел Грузии в Батуми задержали турецкого гражданина по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере. Об этом 15 октября сообщает «Интерпрессньюс».

При личном досмотре и обыске турецкого гражданина в доме временного проживания правоохранители изъяли героин в особо крупном размере, расфасованный в 32 пакетика. Расследование ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере, по «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии.

Согласно закону, совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

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