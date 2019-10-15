Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.

Информация о задержании размещена на портале E1.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отметим, что силовики пока не дают об этом официальных комментариев.

Тем временем волонтёры сообщают о том, что тело пропавшей уже найдено. Его обнаружили на Уралмаше.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения К. пропала вечером 10 октября. В Екатеринбурге она поехала показывать свою машину потенциальным покупателям и с тех пор не выходила на связь.

Машину через некоторое время нашли в Челябинске у перекупщика, который купил её за 500 тыс. рублей. В салоне оказались следы крови.

Следователям перекупщик пояснил, что покупательницей была девушка, похожая на Ксению, у которой были её права и паспорт. Девушку сопровождали цыгане. Перекупщик утверждает, что не заметил ничего подозрительного. А когда узнал о том, что владелица автомобиля пропала, то обратился в правоохранительные органы.

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