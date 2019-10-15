Барселона, Испания, , 11:27 — REGNUM Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков. Об этом сообщает газета Pais.

Экстренная помощь 14 октября была оказана 131 человеку, уточняет издание. Большинство пострадавших — 115 человек — получили травмы в аэропорту «Эль-Прат» в Барселоне, где произошел стихийный митинг и столкновения манифестантов со стражами порядка.

Госпитализирован один человек, у него поврежден глаз. Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, девять человек из числа организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году были приговорены судом к тюремным срокам, максимальный из которых — 13 лет. Сторонники осужденных вышли на акции протеста.

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